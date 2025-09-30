Със светлинно шоу в Хасково приключи информационната кампания за приемането на еврото

С вечерно светлинно шоу със 100 дрона приключи днешната информационна кампания в Хасково за приемане на еврото. То се проведе на площад „Свобода“ в областния град. Започна в 21:00 часа и продължи 5 минути, в които със светлини бяха изписани: евро, 2026, Хасково, България, Еврозона.

Събитието бе част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., като по-рано през деня се проведе среща в Областна администрация – Хасково с представители на местната власт, бизнеса и граждани. На нея бе представена подробна информация за основните етапи и срокове в процеса по въвеждане на еврото. Целта на инициативата бе да информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.