НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото

НОИ в Хасково продължава с разяснителната кампания във връзка с предстоящото въвеждане на еврото и изплащането в единната европейска валута  на пенсии и обезщетения.

Експертни екипи на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) посетиха бюрата по труда в областта, домовете за стари хора в по-отдалечените общини Ивайловград и Харманли, както и структурите предоставящи социални услуги към Община Свиленград и Хасково.

Информационни материали и разяснения във връзка с изплащането на обезщетенията и пенсиите в евро бяха предоставени и сред работниците на някои от големите работодатели в Хасковско в секторите „лека промишленост“, „хранително-вкусова промишленост“, „строителство“, „транспорт“ и др. Посетени са общо 21 осигурители в частния и обществен сектор, като в следващите дни са планирани подобни срещи при други работодатели.

Целта е информацията за предстоящата промяна в изплащането на социалноосигурителните плащания да достигане до по-широк кръг от хора. Освен пенсионерите кампанията е насочена и към други социални групи като социално слаби, работещи и безработни лица.

НОИ - Хасково остава в готовност да предостави нужните разяснения и съдействие при възникнали въпроси и казуси сред гражданите относно изплащането на обезщетения и пенсии в евро.

Източник: Haskovo.NET

