Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат

    Оставки в правителството не се обсъждат към този момент, нито на земеделския, нито на който и да е министър. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков при откриването на реконструиран напоителен канал между селата Войводово и Козлец, Община Хасково.

    „Никакви оставки не се готвят в кабинета – нито на земеделския министър Георги Тахав,  нито на който и да е друг от кабинета“, каза Росен Желязков. Коментарът му дойде след въпрос за бъдещето на министър Георги Тахов, докато в София кипеше протест под надслов „В защита и подкрепа на българското производство“.

    „В политиките на Министерството на земеделието има ясна и предвидима последователност. Това, че някои браншове имат искания, не означава криза – означава разговор,“ каза още премиерът. И допълни, че според него недоволството на фермерите не е на политическа, а на професионална основа. „Протестиращите търсят чуваемост и повече прозрачност. Няма оставка на дневен ред. Имаме работа за вършене“, каза още Желязков. 

    Другата важна политическа тема, която коментира премиера беше предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс за защита на личния живот, станали скандално известни като опит да се ограничи свободата на словото. 

    „Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва, каза премиерът Росен Желязков по повод предложените от „Има такъв народ“ (ИТН) за промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

    По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, допълни министър-председателят.

    "Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот", каза още премиерът.

    Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен откриха заедно реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково.

    На специалната церемония бяха още министърът на земеделието и храните Георги Тахов, изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева, областният управител д-р Стефка Здравкова, кметът на Хасково Станислав Дечев, народният представител от ГЕРБ д-р Георги Станков, представители на държавни и общински институции, земеделци и граждани. 

    Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по програмата за селските райони. С ремонта площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 декара. С реконструкцията се цели намаляване на загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 километра. Ще бъдат подавани по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и предотвратяване на наводняване на прилежащи земеделски земи.

    Източник: Haskovo.NET

