От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Слънчево, със съвсем малко облаци по обед

Времето в петък ще бъде сланчево и топло за сезона. Облаците ще преобладават по обед, но през останалото време слънцето ще доминира и ще бъде топло за сезона. Градусите ще са между 8 и 20.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Прогнозата за времето 03.09.2016
Прогнозата за времето 03.09.2016

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
преди 8 минути
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
преди 16 часа
Мюмюн Искендер: Не съм се опитвал да продавам църковен имот, новите обвинения не ме притесняват
Мюмюн Искендер: Не съм се опитвал да продавам църковен имот, новите обвинения не ме притесняват
преди 16 часа
Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково
Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково
преди 16 часа
МВР и учениците от Езиковата борят престъпността заедно
МВР и учениците от Езиковата борят престъпността заедно
преди 18 часа
4 концерта и 14 млади цигулари в Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“ в Хасково
4 концерта и 14 млади цигулари в Музикалните дни „Проф. Недялка Симеонова“ в Хасково
преди 19 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – 2025 година – какво очаква света и България?

Случаен виц

МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана

Когато тръгнеш да се изкачваш по стълбата на успеха, не бъди жесток с останалите, защото можеш да ги срещнеш на връщане - Таня Богомилова

Последни обяви

Случайна рецепта

Мъфини с черен шоколад
Мъфини с черен шоколад

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини