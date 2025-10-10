Слънчево, със съвсем малко облаци по обед

Времето в петък ще бъде сланчево и топло за сезона. Облаците ще преобладават по обед, но през останалото време слънцето ще доминира и ще бъде топло за сезона. Градусите ще са между 8 и 20.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.