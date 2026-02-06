От х:

Облаци и мъгли над цялата страна

Днес в часовете преди обяд на места в котловините и поречията ще е мъгливо. След временно разкъсване и намаление на облачността, след обяд от югозапад тя отново ще се увеличава и вплътнява. В Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Почти тихо. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.

В планините ще бъде предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността ще има над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се заоблачи и ще завали дъжд, в местата над 1700 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 17 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 32 мин. и изгрява в 23 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

Източник: Haskovo.NET

