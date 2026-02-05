От х:

Фалстарт на делото срещу Бъбрека, кръвният тест не отчел наркотици

    Окръжен съд – Хасково отказа да одобри споразумение между прокуратурата и двамата адвокати на Веселин Дичев – Бъбрека, задържан заради наркотици.

    57-годишният мъж бе арестуван на 26 юни 2025 г. в Димитровград. Хасковлията е управлявал лек автомобил „Рейндж Ровър“ и е бил спрян за полицейска проверка. В колата са открити 19,02 грама кокаин и 175,85 грама екстази, на обща стойност 8792,50 лева. В тази връзка му е повдигнато обвинение за държане на наркотици с цел разпространение.

    При полицейската проверка Дичев е бил тестван в РУ-Димитровград с дрегер, който отчел употреба на наркотици. По-късно е бил отведен в ЦСМП в Димитровград, където е дал кръв и урина за медицинско изследване. Биологичните материали са били изпратени във ВМА-София, откъдето е изготвено заключение, че в урината има наличие на наркотик, но не и в кръвта. На база на положителния резултат от техническото устройство, срещу Дичев е повдигнато и второ обвинение – за шофиране след употреба на дрога.

    Задържането на хасковлията през миналата година е станало в изпитателния срок по предходно осъждане за сходни деяния в Бургас.

    Наличието на наркотик в организма се доказва с кръвно изследване, гласи постановление на ВКС, посочи председателят на тричленния съдебен състав Милена Петева-Георгиева. В тази връзка магистратите прецениха, че има необезпеченост на обвинението за шофиране под въздействие на наркотици в този случай.

    Така съдът не одобри внесеното споразумение между прокурор Антон Стоянов и адвокатите Недялко Паталов и Георги Зарчев, като предложението за налагане на наказание беше за 1 година и 8 месеца затвор, 1 година и 4 месеца без книжка и глоби, сред които заплащане на равностойността на автомобила, тъй като не е бил негова собственост.

    В тази ситуация, по закон съдебният състав бе длъжен да си направи отвод и да изпрати делото за избор на нов съдебен състав, който да го насрочи за ново разглеждане.

    След днешното разпоредително заседание адвокат Георги Зарчев коментира, че до известна степен неодобряването на споразумението е в полза на подсъдимия. Освен това юристът каза, че клиентът им е в ареста от около 8 месеца и изтича максималният срок за задържане. По този повод адвокатът заяви, че ще изготвят искане с молба за освобождаване на клиента им.

    Източник: Haskovo.NET

