Задържаха петима за притежание на дрога, сред тях и 14-годишно момиче

Петима души са задържани за притежание на дрога в Хасковска област, като сред тях е и 14-годишно момиче.

Малолетната е заловена в Димитровград. В сряда, в 10:30 часа полицаи са я проверили пред местно училище. Тя признала, че носи в себе си свита цигара с 2 грама марихуана, която предала с протокол на криминалистите. Полевият наркотест потвърдил вида на веществото.

3 часа по-късно, на улица „Баба Вида“, също в Димитровград, е проверено жилище на 21-годишен. Служителите открили сгъвка с 2 грама чай за пушене и 3 саморъчно свити цигари с  4 грама от същата дрога.

В Хасково за държане на наркотик е бил арестуван 24-годишен младеж. След проверка на апартамента му в жк „Бадема“ са намерени 6 сгъвки с бяло кристално вещество – кристали за пушене. Последните двама задържани с дрога са в Свиленград.

В обитаван от мъж на 41 години и жена на 21 години дом на улица „Максим Горки“ са открити и иззети гриндер с остатъци от суха зелена листна маса и изхвърлено в тоалетната чиния пликче с 0,14 грама бяло кристално вещество. Полицейската мярка за задържане и на двамата е до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

