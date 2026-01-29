Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога

Четирима души са задържани за държане на наркотици в Хасково и Харманли, съобщиха от полицията. В Хасково е задържана 20-годишна жена, в чийто гараж на улица „Бяла Слатина“ е намерен плик с 13 грама бяло кристално вещество – MDMA.

В ареста в Хасково е бил и 38-годишен мъж. В него при проверка е открит метамфетамин с тегло 2 грама.

В харманлийския арест са пренощували двама мъже на 47 и 31 години. От по-възрастният е иззета грам марихуана. Със същия грамаж, но с различен вид наркотик – бяло кристално вещество е хванат по-младият мъж, който живее в Стара Загора.

Полицейските мерки за задържане и на четиримата са до 24 часа.