От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Арестуваха четирима в региона за притежание на дрога

Четирима души са задържани за държане на наркотици в Хасково и Харманли, съобщиха от полицията. В Хасково е задържана 20-годишна жена, в чийто гараж на улица „Бяла Слатина“ е намерен плик с 13 грама бяло кристално вещество – MDMA.

В ареста в Хасково е бил и 38-годишен мъж. В него при проверка е открит метамфетамин с тегло 2 грама.

В харманлийския арест са пренощували двама мъже на 47 и 31 години. От по-възрастният е иззета грам марихуана. Със същия грамаж, но с различен вид наркотик – бяло кристално вещество е хванат по-младият мъж, който живее в Стара Загора.

Полицейските мерки за задържане и на четиримата са до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Оранжев код за значителни валежи в четвъртък в Хасковска област
Оранжев код за значителни валежи в четвъртък в Хасковска област
преди 2 часа
Двама хасковлии на полуфиналите на държавното първенство по бокс
Двама хасковлии на полуфиналите на държавното първенство по бокс
преди 13 часа
40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал
40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал
преди 16 часа
Водата от чешмите в Сърница вече може да се пие и ползва за готвене
Водата от чешмите в Сърница вече може да се пие и ползва за готвене
преди 16 часа
МВР-Хасково получи пет високопроходими автомобила за над 150 хил. евро
МВР-Хасково получи пет високопроходими автомобила за над 150 хил. евро
преди 17 часа
10 000 евро парична гаранция за задържан за наркотици за над 4.6 млн. лв.
10 000 евро парична гаранция за задържан за наркотици за над 4.6 млн. лв.
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Sting - I Wrote Your Name

Случаен виц

40 дни домашен арест за 77-годишен мъж, издирван за трудова злополука със загинал

Колкото е по-силен характера на човек, толкова повече той е склонен към непостоянство. - Стендал

Последни обяви

Случайна рецепта

Миш-маш по селски
Миш-маш по селски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини