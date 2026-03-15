В мач с много обрати „Хасково“ победи „Левски“

Имаха добра преднина от над 10 точки във втората четвърт, но до почивката домакините стопиха пасива си до само 2 точка. След 20 минути игра таблото полазваше 34:36 т.

След паузата домакините осъществиха обрат. хасковлии отново си върнаха преднината, но разликата в резултата бе малка.

Мачът продължи да е оспорван и в последната четвърт. Двата отбора си разменяха водачеството в резултата.

4 минути преди края „Левски“ водеше със 7 точки. В крайна сметка баскетболистите на Янко Желев успяха отново да поведат и спечелиха със 78:74 точки.

По 15 точки за хасковлии отбелязаха Георги Бързаков, Томас Читадзе и Боян Тенев.

На 22 март Хасково гостува на „Чавдар“ (Троян).