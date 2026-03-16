Хасковлии извиха опашка в първия ден от раздаването на помощи от БЧК

Хасковлии извиха опашка в първия ден от раздаването на хранителни продукти в пункта на БЧК-Хасково на улица ул. „Бузлуджа“ №71 (бившата обувна фабрика). Около 10:30 часа днес имаше много хора в и извън сградата. Някои от тях прибраха пакетите в торби, други ги транспортираха в колички на колелца, имаше дошли с такси, други бяха с автомобили, повечето на свои близки.

Сред получилите помощ беше възрастна жена, която отказа да бъде снимана. Тя заяви, че е с висше образование, но с била с ниска пенсия. „Това е унижение за хората. Работили сме цял живот и накрая ни дават мижави пенсии, че да идваме тука като просяци, да ни дават помощи“, коментира хасковлийката.

Раздаването на помощите започна днес в пункта в Хасково и ще продължи до 17 април. Работното време на пункта е от 9:00 до 14:00 часа в делнични дни.

Раздаването на хранителни продукти на уязвими български граждани е по програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, операция „Подкрепа“. Финансирането е от Европейския социален фонд. Продуктите са 11 на брой от първа необходимост и са закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 530 000 уязвими български граждани.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 317 временни пункта в цялата страна и ще продължи до 15.05.2026 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.