Спор между собственик и Община Хасково за законността на строителни дейности

Спор между собственик на имот и Община Хасково поставя във фокус въпроса за законността на извършени строителни дейности в частен имот на улица „Цар Страшимир“ 17. Публикацията представя две противоположни позиции по казус, свързан със заповед на Община Хасково за премахване на строителни дейности в частен имот. Собственикът, адвокат Димитър Митрев, твърди, че е подложен на неправомерен натиск, докато общинската администрация заявява, че изпълнява своите законови задължения и че действията ѝ са основани на налични доказателства и нови сигнали. Спорът се развива след решение на Върховния административен съд, което отменя първоначалната заповед поради процесуални пропуски, но не се произнася по същество относно законността на извършените дейности.

Позиция на адвокат Димитър Митрев,

който твърди, че има „Злоупотреба със служебно положение на Кмета на града:

Пише Ви адвокат Димитър Митрев по вече известния казус в града, а той е: Община Хасково издава Заповед № УТ-181 от 08.04.2024 г., с която се нарежда премахване на незаконен строеж „преустройство на стълбищна площадка в помещение“ за собствения ми имот. С решение № 4097 от 16.04.2025 г., постановено по адм.дело № 736 на ВАС се отменя Решение № 5055 от 26.11.2024 г., по адм.дело № 402 на Хасковския административен съд. С решението си Върховният съд отмяна издадената Заповед поради ред процесуални материално – правни нарушения при издаването ѝ. В съдебно техническата експертиза по делото ВАС е възприел констатациите на вещото лице, че са налице разминавания между установената фактическа обстановка относно определения като „незаконен строеж“ със заповедта и констатациите на място и заключението на СТЕ, според което се касае не за изграждане на строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, а за СМР (строително-монтажни дейности – т. 40 от § 5 на ДР на ЗУТ), по „основен и текущ ремонт“ по т. 42 и т. 43 от § 5 на ДР на ЗУТ. Община Хасково не спазва Решението на ВАС и упражнява системен натиск върху мен. Разполагам с всички необходими документи.

Позиция на Община Хасково:

С Решение № 4097 от 16.04.2025 г. на Върховния административен съд (ВАС), Заповед № УТ-181/08.04.2024 г. на Кмета на Община Хасково е отменена не поради установяване на законност на визираното строителство, а единствено въз основа на констатирани формални процесуални неточности при съставянето на административния акт. Важно е да се подчертае, че в мотивите си съдът не узаконява обекта, а акцентира върху следните обстоятелства:

Съдът безспорно установява, че собственикът г-н Димитър Митрев е допуснал проверяващите длъжностни лица единствено до дворното място, като категорично е отказал достъп до вътрешността на еднофамилната жилищна сграда.

Именно поради това недобросъвестно поведение на собственика, огледът е осъществен само външно. Това е довело до невъзможност за пълноценно и всеобхватно отразяване на обективната фактическа обстановка от страна на администрацията – обстоятелство, от което жалбоподателят впоследствие черпи правни дивиденти в хода на съдебното производство.

Отмяната се базира и на процесуалния пропуск в заповедта да бъде конституирана съпругата на г-н Митрев като съсобственик при условията на СИО (съпружеска имуществена общност), макар фактическите действия в имота да са ръководени съвместно.

Налице е техническо разминаване относно квалификацията на извършените СМР при външния оглед. Установено е също, че част от изградения зид се припокрива с друго, предходно издадено разрешение за ограда, което е довело до смесване на обектите при визуалната (ограничена от собственика) проверка.

С оглед на гореизложеното, публичните твърдения на г-н Митрев за „злоупотреба със служебно положение“ и „системен натиск“ представляват целенасочен опит за подмяна на фактите и манипулиране на общественото мнение. Правната и фактическата реалност категорично сочат друго:

Неоснователността на твърденията за „репресия“ лъсва на фона на публично достъпни доказателства. В социалната мрежа Facebook (в публична група „Как да направя ремонт у дома“), съпругата на г-н Митрев – Катя Митрева, е публикувала богат снимков материал (тип „преди/след“), който детайлно документира процеса по строителството. Тези своеобразни самопризнания дават ясен и категоричен отговор на въпроса защо г-н Митрев агресивно е възпрепятствал достъпа на контролните органи до вътрешността на сградата.

на контролните органи до вътрешността на сградата. Фотографиите недвусмислено показват дейности, които далеч надхвърлят понятието за безобиден външен ремонт. Документирани са тежки строително-монтажни работи (СМР), засягащи конструкцията на сградата: изливане на нови масивни стоманобетонови плочи, изграждане на сложни вътрешни стоманобетонови стълбища, събаряне на съществуващи зидове, пробиване на нови конструктивни отвори и затваряне на външни фасади с газобетонни блокове. За подобни интервенции законът императивно изисква одобрени инвестиционни проекти и валидно разрешение за строеж, каквито липсват.

Именно тези факти обосновават необходимостта от пълно и безкомпромисно обследване. В допълнение към безспорните визуални доказателства за незаконни преустройства, за същия имот има постъпила и нова жалба за незаконно строителство, официално входирана до Общината и до Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК).

В изпълнение на своите законови правомощия, съобразявайки се с указанията на ВАС за недопускане на произнасяне при неизяснена обстановка, и с цел защита на обществения интерес, Кметът на Община Хасково е издал нова Заповед № УТ-295/09.06.2026 г. Този акт е категорично доказателство за спазване на върховенството на закона:

Назначена е разширена експертна комисия за извършване на цялостна проверка – както по документи, така и на място във вътрешността на обектите (насрочена за 12.06.2026 г.).

Императивно е разпоредено на собствениците да изпълнят законовото си задължение и да осигурят безпрепятствен достъп и пълната строителна документация за всички реализирани намеси.

С цел превенция на ново осуетяване на проверката, в заповедта е заложено изрично предупреждение: при повторен отказ, достъпът ще бъде осигурен принудително и незабавно, със съдействието на органите на МВР, при стриктно спазване на чл. 223, ал. 6 от ЗУТ.

В заключение може да се обобщи, че г-н Митрев прави опит да използва едно съдебно решение, базирано на процедурни несъвършенства (породени изцяло от собственото му поведение), като индулгенция за мащабно и потенциално опасно застрояване в имота си. Общинската администрация не упражнява „натиск“, а реализира своите вменени от закона контролни функции.