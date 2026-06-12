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45-годишен е с опасност за живота след падане от ремарке

Работник пострада след падане от ремарке в стамболовското село Пчелари, съобщиха от полицията.

Вчера в 9 часа по крайпътна нива в землището на селото се е движил колесен трактор с прикачено ремарке, управляван от 58-годишен жител на селото. Преминавайки през неравност в нивата, от ремаркето, натоварено със сено е изпаднал возещият се върху балите работник на 45 г. от село Силен.

Пострадалият е транспортиран и прегледан в МБАЛ Хасково, а по-късно преместен за лечение в УМБАЛ-Пловдив с опасност за живота. Заведено е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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