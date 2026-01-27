От х:

Мъж е с опасност за живота след падане при монтиране на охранителни камери

Мъж е с опасност за живота след падане при монтиране на охранителни камери в производствен цел на булевард „Съединение“ в Хасково, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е бил подаден вчера в 14:05 часа.На спешния телефон е било съобщено за паднал от стълба мъж във фирмена сграда. Служителите са изяснили, че 54-годишен пловдивчанин е монтирал охранителни камери в цеха на хасковско ООД, когато е паднал от височина 4-5 метра.

Пострадалият е настанен в МБАЛ Хасково с опасност за живота. Уведомена е „Инспекция по труда“, образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

