МВР: Водачът на „Опела“ е причинил катастрофата до Цигарената фабрика

Водачът на лекия автомобил „Опел“ е причинил катастрофата със „Сеата“ на кръстовището край бившата Цигарена фабрика в Хасково, при която пострада мъж, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е подаден в 17:25 часа вчера. 23-годишният от кърджалийското село Златоуст се е движел по булевард „Васил Левски“, навлязъл е в кръстовището с лек автомобил „Опел“ и е предприел завой наляво, отнемайки предимството на движещ се срещу него направо по булеварда „Сеат“, управляван от 40-годишен хасковлия. От удара между тях е пострадал хасковлията, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Съставен е акт на водача на „Опела“.

През изминалото денонощие пострадаха две жени в пътен инцидент в Харманли. Вчера в 12:30 часа на кръстовището между улиците „Алеко Константинов“ и „Никола Петков“ е осъществено произшествие с автомобил „Фолксваген Поло“, шофиран от 24-годишна. Младата жена не е спрял на пътен знак Б-2 (Стоп) и е ударила странично „Фолксваген Туран“ с водач 39-годишен жител на село Помощник. От сблъсъка е пострадала водачката на „Турана“ и возещата се в колата 17-годишна от Симеоновград. И двете са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт на водачката на „Полото“.

Униформени полицаи са заловили в Димитровград автомобил без застраховка. Вчера в 10 часа на улица „Хасковска“ служителите са извършили проверка на „Опел“ с водач мъж от града на 74 г. В хода на контрола е установено, че колата няма действаща застраховка „Гражданска отговорност“ и е с прекратена регистрация.