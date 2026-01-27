От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

МВР: Водачът на „Опела“ е причинил катастрофата до Цигарената фабрика

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Водачът на лекия автомобил „Опел“ е причинил катастрофата със „Сеата“ на кръстовището край бившата Цигарена фабрика в Хасково, при която пострада мъж, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е подаден в 17:25 часа вчера. 23-годишният от кърджалийското село Златоуст се е движел по булевард „Васил Левски“, навлязъл е в кръстовището с лек автомобил „Опел“ и е предприел завой наляво, отнемайки предимството на движещ се срещу него направо по булеварда „Сеат“, управляван от 40-годишен хасковлия. От удара между тях е пострадал хасковлията, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Съставен е акт на водача на „Опела“.

    През изминалото денонощие пострадаха две жени в пътен инцидент в Харманли. Вчера в 12:30 часа на кръстовището между улиците „Алеко Константинов“ и „Никола Петков“ е осъществено произшествие с автомобил „Фолксваген Поло“, шофиран от 24-годишна. Младата жена не е спрял на пътен знак Б-2 (Стоп) и е ударила странично „Фолксваген Туран“ с водач 39-годишен жител на село Помощник. От сблъсъка е пострадала водачката на „Турана“ и возещата се в колата 17-годишна от Симеоновград. И двете са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт на водачката на „Полото“.

    Униформени полицаи са заловили в Димитровград автомобил без застраховка. Вчера в 10 часа на улица „Хасковска“ служителите са извършили проверка на „Опел“ с водач мъж от града на 74 г. В хода на контрола е установено, че колата няма действаща застраховка „Гражданска отговорност“ и е с прекратена регистрация.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента
    Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента
    преди 24 минути
    Криминалисти иззеха безакцизни електронни цигари и тютюн за наргиле
    Криминалисти иззеха безакцизни електронни цигари и тютюн за наргиле
    преди 39 минути
    Мъж е с опасност за живота след падане при монтиране на охранителни камери
    Мъж е с опасност за живота след падане при монтиране на охранителни камери
    преди 59 минути
    Предимно облачно и дъждовно във вторник
    Предимно облачно и дъждовно във вторник
    преди 2 часа
    Водач пострада при катастрофа до Цигарената фабрика
    Водач пострада при катастрофа до Цигарената фабрика
    преди 15 часа
    Учредиха гражданското движение „Единни заедно можем“
    Учредиха гражданското движение „Единни заедно можем“
    преди 18 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Taylor Swift - Mrs Claus

    Случаен виц

    Мъж е с опасност за живота след падане при монтиране на охранителни камери
    Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента

    Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен - Елин Пелин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешки дробчета с плод от хвойна
    Пилешки дробчета с плод от хвойна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини