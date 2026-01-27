От х:

Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента

    Турски водач загина при катастрофа на автомагистрала „Марица“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигнал за инцидента е бил в 6:38 часа подаден на тел. 112.

    Произшествието е станало между два товарни автомобила на км. 104 на аутобана. Водач на турски тир се е ударил по неустановени засега причини в спрял в аварийната лента молдовски товарен камион. Турският водач е починал на място.

    Движението на товарните коли е спряно, а за леките е създаден обходен маршрут през Свиленград. Извършва се оглед на местопроизшествието.

    Източник: Haskovo.NET

