От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Обсъдиха публично Стратегията за развитие на културата в Община Хасково

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Публично обсъждане на Проект на Стратегия за развитие на културата в Община Хасково за периода 2026-2036 г. се проведе днес в зала Хасково. Стратегията за развитие на културата в община Хасково 2026-2036 година е разработена в рамките на проект № BG-RRP-11.021-0013 „Нова визия за културата в община Хасково“, с бенефициент Община Хасково, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

    Разработването на Стратегия за развитие на културата в Община Хасково е свързано с
    нуждата от стратегическо планиране и управление с времеви хоризонт от 10 години на
    сектор „Култура“, който се развива динамично през последните години.

    В документа се очертават визията, приоритетите и целите за развитие на културата и изкуства в Община Хасково за периода 2026-2036 г. като се надгражда постигнатото през предходните години и се отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие. Културните стратегии са документи, които отразяват очакванията на артистите, културните организации и гражданите за интегрираното управление на културата и развитието на културните дейности. В тази
    връзка разработването на културна стратегия взе под внимание всички заинтересовани страни и предлага решения за преодоляване на текущи проблеми и ограничения в културната сфера, коментира екипът, разработил стратегическия документ. 

    Стратегия за развитие на културата в Община Хасково за периода 2026-2036 г. ще бъде
    предложена за обсъждане и гласуване на Общински съвет Хасково на предстоящото му
    заседание.  Подробности за стратегията на сайта на Община Хасково  ТУК .

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Мъж с 10 присъди остава в ареста след обвинение за държане и разпространение на наркотици
    Психолози ще помагат на онкоболни жени да се преборят със случаи на насилие и дискриминация
    Откриха иновативен кабинет по английски език в ОУ „Шандор Петьофи“
    Исторически „напредък“ – партиите прекратиха консултациите за СИК на секция номер 2
    Заловиха двама с наркотици в Харманли
    Иззеха 450 стоки менте от петима пътници в автобус
    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА - Jackpot-a или БОТЕВ

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини