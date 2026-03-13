Обсъдиха публично Стратегията за развитие на културата в Община Хасково

Публично обсъждане на Проект на Стратегия за развитие на културата в Община Хасково за периода 2026-2036 г. се проведе днес в зала Хасково. Стратегията за развитие на културата в община Хасково 2026-2036 година е разработена в рамките на проект № BG-RRP-11.021-0013 „Нова визия за културата в община Хасково“, с бенефициент Община Хасково, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

Разработването на Стратегия за развитие на културата в Община Хасково е свързано с

нуждата от стратегическо планиране и управление с времеви хоризонт от 10 години на

сектор „Култура“, който се развива динамично през последните години.

В документа се очертават визията, приоритетите и целите за развитие на културата и изкуства в Община Хасково за периода 2026-2036 г. като се надгражда постигнатото през предходните години и се отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие. Културните стратегии са документи, които отразяват очакванията на артистите, културните организации и гражданите за интегрираното управление на културата и развитието на културните дейности. В тази

връзка разработването на културна стратегия взе под внимание всички заинтересовани страни и предлага решения за преодоляване на текущи проблеми и ограничения в културната сфера, коментира екипът, разработил стратегическия документ.

Стратегия за развитие на културата в Община Хасково за периода 2026-2036 г. ще бъде

предложена за обсъждане и гласуване на Общински съвет Хасково на предстоящото му

заседание. Подробности за стратегията на сайта на Община Хасково ТУК .