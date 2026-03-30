Художници рисуват художници в Хасково

Шестима хасковски художници взаимно си позират и превръщат видяното в реално време в портрет, вдъхновен от момента. Този артпроцес вече стартира в РИМ Хасково в рамките на пленера „Аз – Художникът“, съобщиха от Община Хасково. Нестандартното събитие е част от #стАРТ феста, който днес от ранни зори до късни доби ще предизвиква хасковската публика с иновативен поглед към изкуството.

От 10 сутринта до 22,00 часа тази вечер се провежда първия по рода си #стАРТ фест. Той включва проявите:

Пленерът „Аз – Художникът“ с очаквани 30 портрета и изложба на сътвореното днес. От 17:30 откриване на изложба с всички творби от училищния конкурс „Светове от цветове“. Над 50 деца рисуваха светове от цветове, кои ще бъдат наградени ще стане ясно тази вечер.

Веднага след това , от 18:00 програмата продължава с „Арт бар“ и кулинарния пърформанс „Вкусът на изкуството“. Ще бъде създадено уникално арт пространство,

което съчетава елементи от традиционен бар и художествена галерия, и обединява кулинарното и визуално изкуство в мултисензорно преживяване. На място ще се приготвят ястия и напитки, вдъхновени от темите, цветовете и композициите на предоставени от хасковски художници картини. Активни участници в кулинарния пърформанс ще бъдат ученици от ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково.

