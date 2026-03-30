Художници рисуват художници в Хасково

    Шестима хасковски художници взаимно си позират и превръщат видяното в реално време в портрет, вдъхновен от момента. Този артпроцес вече стартира в РИМ Хасково в рамките на пленера „Аз – Художникът“, съобщиха от Община Хасково. Нестандартното събитие е част от #стАРТ феста, който днес от ранни зори до късни доби ще предизвиква хасковската публика с иновативен поглед към изкуството.

    От 10 сутринта до 22,00 часа тази вечер се провежда първия по рода си #стАРТ фест. Той включва  проявите:

    Пленерът „Аз – Художникът“ с очаквани 30 портрета и изложба на сътвореното днес. От 17:30 откриване на изложба с всички творби от училищния конкурс „Светове от цветове“. Над 50 деца рисуваха светове от цветове, кои ще бъдат наградени ще стане ясно тази вечер.

    Веднага след това , от  18:00 програмата продължава с „Арт бар“ и кулинарния пърформанс „Вкусът на изкуството“. Ще бъде създадено уникално арт пространство,

    което съчетава елементи от традиционен бар и художествена галерия, и обединява кулинарното и визуално изкуство в мултисензорно преживяване. На място ще се приготвят ястия и напитки, вдъхновени от темите, цветовете и композициите на предоставени от хасковски художници картини. Активни участници в кулинарния пърформанс ще бъдат ученици от ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково.

    #стАРТ фест се реализира от Сдружение АРСР по Договор № 510/10.12.2025 г. в рамките на проект "Нова визия за културата в Община Хасково", финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Димитровградчани с две титли и три сребърни медала на състезание по бразилско джу джицу
    Първият предварителен изпит в УНСС-Хасково премина при голям интерес от кандидат-студенти
    Задържаха 20-годишен с наркотици в „Република“
    Задържаха близо 6000 „маркови“ стоки менте в три молдовски микробуса
    Неправоспособни и пияни шофьори в ареста след проверки в Хасковска област
    Трима са с леки наранявания при челна катастрофа
    Задържаха 20-годишен с наркотици в „Република“
    Първият предварителен изпит в УНСС-Хасково премина при голям интерес от кандидат-студенти

    Салата от картофи и червен боб

