Първият предварителен изпит в УНСС-Хасково премина при голям интерес от кандидат-студенти

За първи път в Регионалния център на УНСС в Хасково се проведе предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература. Вчера имаше голям интерес от страна на кандидат-студенти от района на Хасково, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Бургас.

Зам.-ректорът по учебната дейност на УНСС проф. д-р Матилда Александрова откри събитието като подчерта значението на инициативата и нейното устойчиво развитие: „За първа година организираме подобен предварителен изпит в Регионалния център на УНСС в Хасково и сме радостни да видим толкова голям интерес. Тази инициатива се утвърди като успешен модел за сътрудничество между средното и висшето образование и сигурен начин за увеличаване на шансовете за прием в едни от най-търсените специалности в Университета“.

Проф. Александрова обърна внимание, че кандидат-студентите имат възможност да избират между 53 бакалавърски специалности и специалност „Право“. Тя разказа за отличната материална база на УНСС и възможностите за международен обмен по програмите „Еразъм+“ и европейския алианс ENGAGE.EU.

„През последните години интересът към специалностите е висок, а местата по държавна поръчка са ограничени, като явяването на предварителен изпит увеличава шансовете за прием“, каза директорът на Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково и декан на катедра „Управление“ проф. д-р Надя Миронова.

В организацията на предварителния изпит участваха още директорът на дирекция „Кабинет на ректора“ д-р Гергана Кирилова, директорът на дирекция „Учебна дейност“ д-р Екатерина Деливерска, ръководителят на отдел „Връзки с обществеността и маркетинг“ Десислава Паунска, представители на „Учебна дирекция“ и на РЦДО – Хасково.

Регионалният център на УНСС в Хасково се утвърди като образователна и културна институция в региона и в момента в него се обучават общо 770 студенти в три бакалавърски и няколко магистърски програми.

В последния випуск на Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково през 2025 година се дипломираха общо 169 абсолвенти от бакалавърските и магистърските програми.

👉 Предстоящите дати за провеждане на предварителни изпити във формат ДЗИ (матура) можете да видите ТУК.