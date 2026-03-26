Предварителният кандидат-студентски изпит под формата на ДЗИ по БЕЛ се провежда за първи път в РЦДО – Хасково на УНСС. Той дава възможност за тренировка за матура и за по-висока оценка за кандидатстване в УНСС.

В последните години кандидатите са много, а местата по държавна поръчка – малко. Предварителният изпит носи повече гаранции за прием в желаната специалност. Записването става онлайн или на място в учебното заведение.

Таксата за участие е 30 евро и се плаща еднократно.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа и се провежда на място в Регионалния център на УНСС, в който се обучават много студенти от Хасково, Кърджали и други области на страната.