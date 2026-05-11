Учители от Гимназията по туризъм в Хасково са номер едно в България

    Учителите по физическо възпитание и спорт – Ина Добрикова, Виктор Колянов и Кристина Желева донесоха престижно национално признание за Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково. В конкуренция с над 120 номинации от цялата страна, те спечелиха първото място в категория „Най-активен училищен екип“.

    Призът се въвежда от BG Бъди активен като нов елемент в рамките на националната инициатива „Ден на спорта в училище“ и е насочен към преподаватели, които не само организират спортни дейности, но и активно ангажират ученици, родители и колеги, работят в партньорство със спортни клубове и допринасят за изграждането на активна училищна общност.

    Националната инициатива има за цел да отличи професионалистите с най-устойчива роля в насърчаването на здравословния начин на живот сред младежите. Фактът, че само един екип в цяла България получава този приз, прави успеха им изключителен.

    Официалната церемония по награждаването ще се състои на 13 май в Пловдив по време на Националната учителска олимпиада. „Събитието е с международно участие от Сърбия и Македония, което превръща успеха на учителите в повод за гордост не само за училището, но и за целия град. Благодарим ви, че учите децата ни на воля, дисциплина и любов към движението!“, каза директорът на гимназията Лидия Педалова.

    Източник: Haskovo.NET

    „Мега спорт“ с поредно силно представяне
    преди 36 минути
    31 рисунки ще представят региона във финала на конкурса „С очите си видях бедата“
    преди 44 минути
    Слонска паста за зъби и излюпени пиленца в новите STEM кабинети на патронния празник на училището в Конуш
    преди 2 часа
    „Хасково“ излиза срещу „Сливен баскет“ в първия си мач от Националните финали
    преди 3 часа
    Сигнал: Бликаща вода пропуква обновеното корито на реката в Хасково
    преди 3 часа
    Ревю на носии и кулинарна изненада в богатата програма на „Китна Тракия пее и танцува“
    преди 3 часа

