Ученици от ПГТ „Александър Паскалев“ сътвориха арт кулинарно преживяване

Учениците от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково показаха как изкуството може да оживее чрез вкусове и аромати с впечатляващ кулинарен арт пърформанс във фоайето на Регионалния исторически музей.

Младите професионалисти приготвиха не само изискани ястия, но и уникални авторски коктейли, вдъхновени от цветовете и композициите на картините. Така те превърнаха визуалното изкуство в цялостно гастрономическо преживяване, което съчетава вкусове, аромати и визуални ефекти.

Подготовката и реализацията на събитието помогна на учениците да развият професионални умения, креативност и естетически усет, както и способността да интерпретират художествени произведения по иновативен начин. Свързвайки изобразителното и кулинарното изкуство, те демонстрираха как цветове, форми и композиции могат да оживеят на чинията и в чашата.

В рамките на събитието учениците организираха и осъществиха кулинарна презентация и сервиране за над 400 гости, показвайки изключителна отдаденост, професионализъм и екипна работа. Техният труд и талант бяха отличени със специални награди от организаторите на събитието.

„Ръководството на гимназията изразява гордост и благодарност към всички ученици и преподаватели, които превърнаха една идея в незабравимо културно и гастрономическо преживяване за Хасково“, каза директорът на гимназията Лидия Педалова.