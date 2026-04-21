„Аз съм се родила свободна! Родена съм през април 1876. Отговорна съм днес – април 2026. Ще бъда и утре, защото безпределната вяра на дедите ни в свободата – лична, национална и общочовешка няма равна във времето и тече във вените ни“.

Тези думи на Ирина от 10 в клас в Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ в Хасково вчера събраха всичко – мост между поколенията, между саможертвата и отговорността, между миналото и днешния ден. Поводът бе отбелязването на 150 години от Априлското въстание, с което ученици и учители преживяха историята.

Г-жа Сакутова, учител по история, върна учениците към същността и значението на въстанието, не само като исторически факт, но и като нравствен урок. Урок за смелостта да поискаш свободата, за цената на избора и за дълга да помниш.

Фоайето на училището се превърна в галерия на паметта – изложба от постери и плакати. Във всяка творба личеше уважение и лична позиция.

Още преди три дни, в среща с деветокласниците, историкът Милен Вълчев от Регионалния исторически музей разказа за събитията с онази дълбочина и човечност, която прави историята близка и истинска.

И както подобава на едно живо училище, след тържеството дойде и младостта. Ученическите турнири по футбол, баскетбол и пикълбол събра ентусиазъм, екипност и радост. Защото свободата, за която са мечтали и са загивали героите, днес живее именно в движението, в избора, в общността. 150 години по-късно. Ние помним. И продължаваме...