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Пътят Хасково-Димитровград с нова организация на движението, започва строежът на кръговото до търговския център

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    Строителните работи за изграждане на кръговото движение до търговския център и отбивката за бирената фабрика започват до дни, съобщи кметът на Хасково Станислав Дечев. Въвежда се нова организация на движението по пътя Хасково-Димитровград. Тя е съгласувана с Агенция „Пътна инфраструктура“, Пътна полиция и всички компетентни институции.

    Строителството на кръговото се финансира от собственика на търговския център и ще бъде предоставено за ползване на държавата и общината. Изграждането на новото съоръжение няма да струва нищо на Община Хасково.

    Очаква се новото кръгово да бъде завършено до края на септември т.г. Припомняме, че търговският център беше открит на 28 септември 2023 г. Ако бъдат спазени сроковете, кръговото ще бъде факт три години след откриването му.

    Подробности във видеото към текста:

     

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Су
      Супер
      6 -2
      17:25, 3 юни 2026
      Най-после край на голямото заобикаляне, когато се ходи до ритейла.
      За мрънкащите - това е междуселищен, а не скоростен път.
      Ако се кара разумно, кръговите не пречат на никого.
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