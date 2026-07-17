Общо 45 грама различни наркотици са открити при ареста на Руснака

В 13:30 часа криминалисти са спрели в кръстовището между улиците „Оборище“ и „Цар Страшимир“ мотоциклет, управляван от мъж на 47 години, съобщиха от полицията. В хода на контрола, хасковлията е изхвърлил на земята плик с бяло кристално вещество с тегло 10 грама, реагиращ при тест на метамфетамин. Последвали са действия по претърсване на обитаван от него имот на улица „Оборище“, където на междуетажна площадка до жилището е намерен сак с кутийка, съдържаща още 15 грама от същия вид дрога. В апартамента е открита и бутилка с тайник, в която имало поставени 2 топчета със суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 20 грама и таблетка екстази. Установено е и, че хасковлията е шофирал мотоциклета в условия на неправоспособност и е отказал да бъде тестван за употреба на наркотик. Задържан е до 24 часа. Както Haskovo.net вече писа, арестуваният е Дмитрий Стоянов, по прякор Руснака (ТУК).

До жилището на задържания на улица „Оборище“ полицаите са проверили 34-годишна. Тя признала, че държи пликче с бяло кристално вещество с тегло 0,46 грама – кристали за пушене. Мярката на задържане на жената също е полицейска.

Още един мъж и една жена са задържани през денонощието за държане на дрога в Хасково, допълват от МВР. В 12 часа в четвъртък, полицаи от управлението са проверили на улица „Драгоман“ 25-годишен. В себе си той държал сгъвка с бяло прахообразно вещество и 2 сламки със следи от същата дрога с тегло 0,5 грама. Полевият наркотест е потвърдил, че видът на веществото е кокаин. При последвалата проверка в жилището му на улица „Св. св. Кирил и Методий“ са открити още 2 грама от наркотика.