На 21 юли Kaufland организира безплатно шоу за децата на Хасково

Събитието е част от пътуващото шоу „Весела ваканция в Kaufland“ и ще се проведе на паркинга на хипермаркета в града на бул. „Съединение“ 44

София, 16 юли 2026 г. – На 21 юли от 18:30 часа паркингът на Kaufland в Хасково–бул. „Съединение“ 44 ще се превърне в сцена на пъстър детски празник. Причината е пътуващото шоу „Весела ваканция в Kaufland“, посветено на балансираното хранене при децата и сезонните продукти. В рамките на близо месец инициативата на веригата гостува в 12 града в цялата страна. Входът за събитията е свободен, а програмата е подходяща за деца на възраст между 2 и 12 години.

Водещ на турнето ще бъде популярният телевизионен водещ и любимец на малчуганите Николай Дограмаджиев. Той ще предизвика любопитството на децата със забавни загадки и игри, посветени на разнообразното хранене. По достъпен и увлекателен начин малките участници ще научат повече за ползите от сезонните български плодове и зеленчуци и защо изборът на качествена храна е важен както за тяхното здраве, така и за опазването на природата.

След това турнето ще продължи в Кърджали (22 юли), Ямбол (23 юли), Добрич (28 юли), Шумен (29 юли), Велико Търново (30 юли), Силистра (10 август), Русе (11 август), Плевен (12 август) и ще завърши в Благоевград на 18 август.

„Весела ваканция в Kaufland“ е част от дългосрочния ангажимент на компанията да насърчава балансирания начин на живот и изграждането на полезни хранителни навици още от най-ранна възраст чрез забавни образователни инициативи.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 8000 служители. През 2026 г. компанията разполага с 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.