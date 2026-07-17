Слънце и облаци, със слаб вятър

След слънчевия предиобед днес ни очакват повече облаци в останалата част от деня. Ще бъде горещо с температури от 21 до 32 градуса. Поривите на вятъра ще достигнат скорост от 18 км в час.

В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури - между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще бъде слаб.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна постепенно ще се обръща от запад, все още ще е слаб. В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.