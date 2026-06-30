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33 °C

Жълт код за опасни горещини в цялата област

Жълт предупредителен код за опсно високи температури е издаден за цялата страна, включително и всички общини от Хасковска област. Максималните температури ще бъдат между 34 и 37 градуса, за Хасково около 35. Вятърът ще бъде със скорост до 17 км в час.

През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 28° и 33°.

Източник: Haskovo.NET

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