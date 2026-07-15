Слънчево и горещо

Слънчев летен ден с температури между 17 и 32 градуса ни очаква в днешната сряда в Хасковска област. Малко облаци ще се появят в ранния следобед, вятърът ще бъде слаб – максималните пориви няма да надвишат 9 км в час.

В четвъртък и петък над страната ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, в четвъртък на повече места в Западна и Централна България, в петък – на отделни места в Източна България и в планините.

През първия ден са възможни и градушки. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.