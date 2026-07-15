От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Тренировки за хора със специални потребности се провеждат в Хасково

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Адаптирани тренировки за хора със специални потребности се провеждат в Хасково. Занятията са започнали преди около 3 месеца. Идеята е на председателя на Спортен клуб за хора със специални потребности „Sunny kids“ Сюлейман Сюлейман и се осъществява със съдействието на кмета на Хасково Станислав Дечев.

    В тренировките в зала „Дружба“ вече участват над 30 души.

    „Тренировките развиват двигателната активност, която е жизнено важна за всеки човек. Тези хора имат право и нужда да спортуват. Затова подаваме ръка на всеки, който иска да спортува с нас“, сподели Сюлейман.

    Той уточни, че упражненията са адаптирани за хората със затруднения. Правят се и индивидуални занимания, а резултатът е социализация и физическа активност, от която потребителите се нуждаят.

    „Не съм се колебал дори за минута да подкрепя идеята на Сюлейман за тренировки за хората със специални потребности, за физическа активност и социално приобщаване. Впечатлен съм от работата през тези три месеца. Удовлетворен съм, че и социалните работници виждат ползата от спортните занимания. Тренировките са безвъзмездни. Община Хасково осигурява база, която да е подходяща за всички. Това е една изключително хуманна дейност, която адмирирам и дълбоко уважавам“, коментира кметът Станислав Дечев.

    Занятията в зала „Дружба“ са безплатни за потребителите, без значение дали са от социална услуга или са постъпили индивидуално. Провеждат се в понеделник и сряда от 9 до 12 часа. Социалните работници, които придружаваха спортуващите, споделиха, че упражненията и игрите се приемат много добре от потребителите.

    Всеки, който желае може да направи контакт със спортния клуб на място по време на тренировките или в социалните мрежи.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Задържаха мъж с близо 3 кг марихуана в багажник на кола
    Задържаха мъж с близо 3 кг марихуана в багажник на кола
    преди 4 часа
    Задържаха стоки за близо 5 млн. евро по време на международната операция „Пирати 4“
    Задържаха стоки за близо 5 млн. евро по време на международната операция „Пирати 4“
    преди 5 часа
    Самоотводът на съдия по делото за ТЕЦ „Марица 3“ поставя въпроса дали е гарантирана безпристрастността на експертите
    Самоотводът на съдия по делото за ТЕЦ „Марица 3“ поставя въпроса дали е гарантирана безпристрастността на експертите
    преди 6 часа
    Започна работата по бъдещата зала по бойни спортове в Хасково
    Започна работата по бъдещата зала по бойни спортове в Хасково
    преди 8 часа
    Партньорството с Lidl донесе над 1,6 млрд. евро на български компании за периода 2023–2025 г.
    Партньорството с Lidl донесе над 1,6 млрд. евро на български компании за периода 2023–2025 г.
    преди 8 часа
    Пожар изпепели 80 декара лозя
    Пожар изпепели 80 декара лозя
    преди 10 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Joe Lynn Turner & Maria Ilieva - Forever

    Случаен виц

    Самоотводът на съдия по делото за ТЕЦ „Марица 3“ поставя въпроса дали е гарантирана безпристрастността на експертите
    Слънчево и горещо

    Високите постове правят големите хора още по-големи, а малките хора - още по-малки. - Жан дьо Лабрюйер

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладко с кайсии и орехи
    Сладко с кайсии и орехи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.