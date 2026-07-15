Адаптирани тренировки за хора със специални потребности се провеждат в Хасково. Занятията са започнали преди около 3 месеца. Идеята е на председателя на Спортен клуб за хора със специални потребности „Sunny kids“ Сюлейман Сюлейман и се осъществява със съдействието на кмета на Хасково Станислав Дечев.

В тренировките в зала „Дружба“ вече участват над 30 души.

„Тренировките развиват двигателната активност, която е жизнено важна за всеки човек. Тези хора имат право и нужда да спортуват. Затова подаваме ръка на всеки, който иска да спортува с нас“, сподели Сюлейман.

Той уточни, че упражненията са адаптирани за хората със затруднения. Правят се и индивидуални занимания, а резултатът е социализация и физическа активност, от която потребителите се нуждаят.

„Не съм се колебал дори за минута да подкрепя идеята на Сюлейман за тренировки за хората със специални потребности, за физическа активност и социално приобщаване. Впечатлен съм от работата през тези три месеца. Удовлетворен съм, че и социалните работници виждат ползата от спортните занимания. Тренировките са безвъзмездни. Община Хасково осигурява база, която да е подходяща за всички. Това е една изключително хуманна дейност, която адмирирам и дълбоко уважавам“, коментира кметът Станислав Дечев.

Занятията в зала „Дружба“ са безплатни за потребителите, без значение дали са от социална услуга или са постъпили индивидуално. Провеждат се в понеделник и сряда от 9 до 12 часа. Социалните работници, които придружаваха спортуващите, споделиха, че упражненията и игрите се приемат много добре от потребителите.

Всеки, който желае може да направи контакт със спортния клуб на място по време на тренировките или в социалните мрежи.