Финансова криза заплашва РИМ - Хасково

Бюджет 2026 изправя РИМ - Хасково пред сериозни финансови затруднения, съобщи ВрИД директорът доц. д-р Веселина Узунова. Бюджетът за култура през 2026 г. ще бъде 267 051 700 евро, леко увеличен спрямо 2025 г., но според директора увеличението няма да компенсира нарасналите разходи. Субсидията за музейната дейност остава без промяна, но значителното увеличение на цените поставя редица институции пред необходимостта от внимателен анализ на разходите и собствените приходи. Поддръжката на материалната база, сигурността, инсталациите и сметките на обектите утежнява финансовата ситуация още повече. Един от основните проблеми остава и фактът, че разходите изпреварват приходите.

Разчетите за приходите и разходите на РИМ – Хасково вече са изготвени, като към момента балансът е отрицателен. Те показват как повишените разходи ще се отразят върху дейността на музея и какви мерки за оптимизация могат да бъдат предприети.

Не е изключено да се наложат и по-крайни решения, включително съкращаване на дейността или работното време на обекти, управлявани от Регионалния исторически музей – Хасково. На този етап доц. д-р Веселина Узунова се въздържа от допълнителни детайли по темата.

Кристиан Малчиковски