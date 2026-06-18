Слънце и облаци ще се редуват над региона в четвъртък

Слънце и облаци ще се редуват над региона в днешни четвъртък. Температурите ще бъдат между 17 и 28 градуса.

В петък над страната въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони там, ще има валежи и гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от североизток. В събота ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, с малка вероятност за валеж. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, по-ниски ще остават по Черноморието – между 24° и 27°.