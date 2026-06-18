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Млад шофьор разби електрическо табло в центъра на Хасково

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    Младеж е разбил електрическо табло в центъра на Хасково с автомобила си, след което е избягал, съобщиха за Haskovo.net наши читатели. Ударът е станал около 1 часа тази сутрин. Разбитото електрическо табло се намира на бул. „България“ между кръстовището с бул. „Освобождение“ и бившето кино „Клокотница“.

    Таблото е захранвало една от сградите. Най-потърпевша е баничарница на партера, която днес няма да работи. От сутринта на място работят електротехници на частна фирма, които поправят щетите. Съсед и конкурент от бизнеса със закуски се хвалеше доволно, че въпреки повредата, неговата пекарна ще работи, защото се захранва с газ.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Хф
      Хф
      1 0
      10:15, 18 юни 2026
      Тая баничарница и без това знаем ква мизерия е вътре и още не са я закрили
      Отговор
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