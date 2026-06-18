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Хасково ще е домакин на национална среща на любителите на японска марка коли

На 20 юни Хасково ще посрещне почитатели на японската автомобилна марка Honda от цялата страна. По инициатива на Хонда Клуб България и с подкрепата на Община Хасково в града ще се проведе Националната Хонда среща 2026.

Събитието ще събере на едно място десетки впечатляващи автомобили, техните собственици и всички любители на автомобилната култура. Организаторите обещават незабравими емоции, нови приятелства и разнообразна програма за малки и големи.

Тазгодишното издание ще премине под мотото „Страстта – в сърцата ни, отговорността – в ръцете ни“, което поставя акцент не само върху любовта към автомобилите, но и върху безопасното и отговорно шофиране.

„На 20 юни в Хасково ще има незабравими емоции, нови приятелства, впечатляващи автомобили и още едно доказателство, че Honda е много повече от марка. Тя е общност. Благодарим, Хасково!“, заявяват от Хонда Клуб България.

Срещата ще започне в събота, 20 юни, с автомобилно изложение на площад „Свобода“ от 10:00 до 13:00 часа. Посетителите ще могат да разгледат уникални модели, да участват в гласуването за отличието „Най-яка Honda“ и да се включат в различни активности и игри.

От 13:00 до 13:30 часа е предвидено организирано автомобилно шествие от централната част на Хасково до паркинга пред стадион „Хасково“.

Следобедната програма ще продължи от 13:30 до 17:30 часа с музика, забавления, игри и награди за участниците. Гостите ще имат възможност да се срещнат със спонсори и партньори на събитието, както и да споделят страстта си към автомобилите и активния начин на живот.

Организаторите очакват хиляди жители и гости на Хасково и региона да станат част от една общност, обединена от любовта към автомобилите и отговорността на пътя.

Източник: Haskovo.NET

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