Криминалисти и митничари иззеха безакцизни цигари

Цигари без бандерол иззеха криминалисти от Хасково при съвместна акция с митнически служители на ГКПП Капитан Андреево, съобщават от МВР. След получена оперативна информация за пренос на безакцизни стоки през границата от Турция за България е създадена организация за проверка на граничния пункт.

В хода на акцията, на трасе „Вход за леки автомобили“ е проверено „Рено“ с турска регистрация, шофирано от 46-годишен с адрес в кърджалийското село Стражница. В хода на контрола, в естествените кухини на колата са намерени недекларирани 9600 къса безакцизни цигари. Тютюневите изделия са иззети с разписка, на водача е съставен акт по Закона за митниците.