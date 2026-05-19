Заловиха турски гражданин с безакцизни цигари и „маркови“ ментета

Цигари без бандерол и стоки на запазени търговски марки иззеха криминалисти от Хасково, съобщиха от полицията. В понеделник от 23:50 часа на „вход за леки автомобили“ на ГКПП „Капитан Андреево“ те са извършили проверка на автобус „Мерцедес“ с турска регистрация.

В проверката са участвали и митническите служители. В колата са открити 2800 къса безакцизни цигари и 165 артикула с надпис и лого на защитени марки без разрешение на правопритежателя.

31-годишният турски водач е предал папиросите и стоките на разследващите.

