Близо 27 000 къса безакцизни цигари са хванати за денонщие

Безакцизни цигари иззеха полицаи от Свиленград, съобщиха от МВР. В сряда те са извършили проверки в автомобили, частни домове в града и в село Капитан Андреево, както и проверки на влизащи в страната автобус и леки коли на ГКПП“Капитан Андреево“.

В хода на контрола, част от който е извършен съвместно с митнически служители са намерени и иззети общо 26 620 къса цигари без бандерол от различни марки. За действията на митническия пункт са съставени протоколи за извършени митнически проверки за цигарите над нормата за безмитен внос и задържането им с разписки и актове по Закона за акцизите и данъчните складове.