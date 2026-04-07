Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково

    7 души са задържани, а двама мъже и възрастна жена са пострадали в масов бой между две враждуващи фамилии, потвърдиха от полицията сигнал на наши читатели. Мелето е станало пред блок 42 в хасковския квартал „Орфей“. 

    Дългогодишна вражда, много предишни сбивания и дори убийство, са дългата предистория на масовия бой и погром над кола пред блок 42 в кв. „Орфей“ в Хасково. Това разказа пред Haskovo.net собственичката на потрошения автомобил „БМВ“ и съдържателка на заведение Севджан Мехмедали. 

    Според Севджан, ромската фамилия, която е предизвикала скандала и потрошила колата ѝ, се самонастанила преди време в необитаема къща наблизо. Създавали много  проблеми не само на нея и близките ѝ, но и на целия блок. Били конфликтни, не работели, прехранвали се с кражби. Многократно се биели с нейните роднини, както и с други комшии. 

    Според Севджан, в историята на конфликта между двете фамилии преди време е имало и други сблъсъци, дори се е стигнало до убийство. Тя твърди, че близка на един от вандалите, потрошили колата ѝ вчера, преди време е наръгала с нож и убила чичо ѝ. 

    Хасковлийката разказа подробности от екшъна.

    „Беше страшно, нахвърлиха се върху нас с лопати и сопи. Скачаха върху предницата на колата, счупиха и панорамното стъкло. Аз работя, плащам сметки и данъци. Колата ми е взета на лизинг. Нека полицията и прокуратурата си свършат работата. Ако моите близки са виновни, нека ги накажат. Но тази фамилия трябва да се махне оттук. Тяхното място е в затвора, тук тровят живота на всички“, каза още Севджан. Хора от блока, които не пожелаха да застанат пред камера, също твърдят, че тя и нейните близки с нищо не са провокирали конфликта.

    Както вече писахме, в същия район, но на ул. „Ястреб“ в понеделник е имало и друг кървав бой, който завърши с двама прободени мъже. ТУК .  

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

