От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги

Управителният съвет на Районна лекарска колегия (РЛК) – Хасково изразява своята пълна подкрепа към решението на Националния съвет на Български лекарски съюз за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности. В тази връзка от РЛК – Хасково изпратиха декларация до медиите.

„Системата на здравеопазване, в която работят десетки хиляди лекари и други медицински специалисти, и която се грижи за най-ценното – здравето на хората, както всички други сектори, е потърпевша от икономическата и геополитическата несигурност, ръста на инфлацията и непрекъснато растящите разходи за дейности, горива и цялостна издръжка. Това, със сигурност, допринася за още по-сериозен натиск и стрес върху работещите там, като и задълбочава и без това сложните проблеми, пред които тя е поставена.

Надяваме се на бързо и разумно решение, с което да се осигури нормално функциониране за времето до приемане на нов бюджет за здравеопазване, който да помогне за устойчивост на здравната система“, пишат от РЛК – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ян
    Янко Димитров
    1 0
    18:01, 6 апр 2026
    Какво повишение, защо не издават касова бележка когато плащам потребителска такса. Пълни мошеници . Да ги натиснат данъчните и ще видят те повишение
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.