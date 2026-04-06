Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги

Управителният съвет на Районна лекарска колегия (РЛК) – Хасково изразява своята пълна подкрепа към решението на Националния съвет на Български лекарски съюз за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности. В тази връзка от РЛК – Хасково изпратиха декларация до медиите.

„Системата на здравеопазване, в която работят десетки хиляди лекари и други медицински специалисти, и която се грижи за най-ценното – здравето на хората, както всички други сектори, е потърпевша от икономическата и геополитическата несигурност, ръста на инфлацията и непрекъснато растящите разходи за дейности, горива и цялостна издръжка. Това, със сигурност, допринася за още по-сериозен натиск и стрес върху работещите там, като и задълбочава и без това сложните проблеми, пред които тя е поставена.

Надяваме се на бързо и разумно решение, с което да се осигури нормално функциониране за времето до приемане на нов бюджет за здравеопазване, който да помогне за устойчивост на здравната система“, пишат от РЛК – Хасково.