Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“

Окръженият съд в Хасково отказа да измени мерките за неотклонение „задържане под стража“ на дипломата на Демократична република Конго в Белгия Жан де Дю Мутеба и българския гражданин Делян Хаджилазов, обвинени по шумното дело за трафик на близо 206 килограма кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“.

Делото беше разгледано по искане на защитата двамата да бъдат пуснати с по-леки мерки. Според магистратите обаче към момента няма основания те да излязат от ареста. Както вече писахме, тримата обвиняеми – Жан де Дю Мутеба, Делян Хаджилазов и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид, бяха задържани на граничния пункт край Свиленград при опит да преминат в Турция с дипломатически автомобил „Ланд Роувър“. В колата бяха открити 5 куфара с 205.940 кг кокаин на обща стойност над 37 милиона лева. Това се случи на 18 юли миналата година.

От съда посочиха, че по време на разследването са събрани допълнителни доказателства, включително данни за многократни пътувания по същия маршрут с дипломатически автомобил. Според магистратите това говори за предварителна организация и за знание относно извършваната дейност.

В съдебната зала беше посочено още, че след информация от германските служби е направен анализ на задграничните пътувания на обвиняемите и свързани с тях лица. Според съда от тези данни може да се направи обосновано предположение, че двамата са част от престъпна схема за трафик на наркотици от Западна Европа към Турция, при която са използвани дипломатически автомобили.

Магистратите приеха, че остава реална опасността обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, ако бъдат пуснати с по-лека мярка. За българския гражданин Делян Хаджилазов съдът отчете множеството му пътувания в чужбина и изградените контакти извън страната. По отношение на Жан де Дю Мутеба беше подчертано, че той не е български гражданин и няма трайна обвързаност с България.

Защитата е настояла, че близо 10-месечният арест е прекалено дълъг, но съдът не прие този аргумент. Според магистратите делото е с висока фактическа и международна сложност, а разследването продължава със съдействието на чуждестранни служби и по издадени европейски заповеди за разследване.

В крайна сметка, съдът остави без уважение исканията за по-леки мерки за неотклонение. Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.