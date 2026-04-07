Баща и син са арестувани в Хасково след нападение с нож за боклук

Кървав инцидент на улица „Ястреб“ в Хасково завърши с ареста на баща и син, след като спор за изхвърлен боклук ескалира в тежко насилие, съобщиха от полицията.

Драмата се е разиграла вчера следобед, когато 49-годишен мъж е направил забележка на трима братя за изхвърлен боклук. В хода на спора, синът му на 28 г. излязъл с нож и пробол в гърба двама от братята на 51 г. и 53 г., като по-големият от тях е с опасност за живота. Настанени са за лечение в МБАЛ Хасково. Третият брат, също на 53 г., е без наранявания.

Пристигналите на място полицаи в 15:45 часа са установили и задържали младия мъж, който признал за стореното от него и е предал ножа с протокол на разследващите.

Бащата и синът са били задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра
преди 56 минути
Двама водачи – пиян и дрогиран са в хасковския арест
Двама водачи – пиян и дрогиран са в хасковския арест
преди 1 час
Двама са арестувани с дрога в Хасковска област
Двама са арестувани с дрога в Хасковска област
преди 1 час
Възрастни хасковлии извиха опашка при изплащането на пенсиите и великденските добавки
Възрастни хасковлии извиха опашка при изплащането на пенсиите и великденските добавки
преди 3 часа
Слънце и облаци се редуват на Велики вторник
Слънце и облаци се редуват на Велики вторник
преди 3 часа
Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги
Лекарската колегия в Хасково подкрепя исканото повишение на цените на медицинските услуги
преди 18 часа

