Възрастни хасковлии извиха опашка при изплащането на пенсиите и великденските добавки

    Опашка от десетки възрастни хора се изви още в ранните часове на днешния ден пред Централната поща в Хасково.

    Малко преди 8:00 часа пред входа на емблематичната сграда край булевард „България“ се бяха събрали близо 50 души, които изчакваха отварянето на гишетата, за да получат пенсиите си заедно с очакваните великденски добавки.

    Днешната дата бележи началото на априлското изплащане на пенсиите, което по традиция в пощенските клонове се извършва по утвърден график, но новината за допълнителните средства може би мобилизира някои пенсионери в областния град още от първия възможен момент.

    Тази година държавата отпусна великденски добавки, които са диференцирани спрямо доходите на възрастните хора, с цел да се подпомогнат най-уязвимите групи преди светлите празници. Според официалното решение, пенсионерите, чийто сбор от пенсии и добавки е до размера на линията на бедност от 390,63 евро, получават по 50 евро бонус. За тези, чиито доходи са в диапазона между линията на бедност и минималната работна заплата от 620,20 евро, са предвидени по 20 евро допълнително.

    Изплащането на тези суми стартира днес едновременно за хората, получаващи парите си чрез пощенските клонове, и за тези, на които те се превеждат по банков път.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ба
      БайУй
      1 0
      10:10, 7 апр 2026
      Ай сега бегам за аржентинско агнешко в магазина и после пак да гласувате така под строй
