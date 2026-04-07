Възрастни хасковлии извиха опашка при изплащането на пенсиите и великденските добавки

Опашка от десетки възрастни хора се изви още в ранните часове на днешния ден пред Централната поща в Хасково.

Малко преди 8:00 часа пред входа на емблематичната сграда край булевард „България“ се бяха събрали близо 50 души, които изчакваха отварянето на гишетата, за да получат пенсиите си заедно с очакваните великденски добавки.

Днешната дата бележи началото на априлското изплащане на пенсиите, което по традиция в пощенските клонове се извършва по утвърден график, но новината за допълнителните средства може би мобилизира някои пенсионери в областния град още от първия възможен момент.

Тази година държавата отпусна великденски добавки, които са диференцирани спрямо доходите на възрастните хора, с цел да се подпомогнат най-уязвимите групи преди светлите празници. Според официалното решение, пенсионерите, чийто сбор от пенсии и добавки е до размера на линията на бедност от 390,63 евро, получават по 50 евро бонус. За тези, чиито доходи са в диапазона между линията на бедност и минималната работна заплата от 620,20 евро, са предвидени по 20 евро допълнително.

Изплащането на тези суми стартира днес едновременно за хората, получаващи парите си чрез пощенските клонове, и за тези, на които те се превеждат по банков път.