Баща и син са арестувани в Хасково след нападение с нож заради боклук

Кървав инцидент на улица „Ястреб“ в Хасково завърши с ареста на баща и син, след като спор за изхвърлен боклук ескалира в тежко насилие, съобщиха от полицията.

Драмата се е разиграла вчера следобед, когато 49-годишен мъж е направил забележка на трима братя за изхвърлен боклук. В хода на спора, синът му на 28 г. излязъл с нож и пробол в гърба двама от братята на 51 г. и 53 г., като по-големият от тях е с опасност за живота. Настанени са за лечение в МБАЛ Хасково. Третият брат, също на 53 г., е без наранявания.

Пристигналите на място полицаи в 15:45 часа са установили и задържали младия мъж, който признал за стореното от него и е предал ножа с протокол на разследващите.

Бащата и синът са били задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Коментари в сайта (1)

    24 0
    12:15, 7 апр 2026
    Аз също съм стигал до бой след като съм правил забележка за изхвърлен боклук , и нещастника вместо да се засрами започва да скача на бой .... Да не говорим , че на кенана съм виждал до пейката майка сменя памперса който изхвърля зад пейката , при положение , че коша е на 5 метра . При направена забележка излязох аз виновен и двете със още една майка ми се развикаха вместо да се засрамят ... Та манталитет ...
Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
Малко са умовете, загинали от износване; по-голямата част от тях ръждясват от неупотреба - Луи Огюст Бланки

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

