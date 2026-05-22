Рядък гост: Черен щъркел изненада хасковлии

    Изключително рядък и нетипичен гост изненада жителите на Хасково и предизвика сериозен интерес сред любителите на природата. Черен щъркел беше забелязан и заснет да се разхожда в коритото на градската река, в непосредствена близост до оживения булевард „Илинден“. Любителските снимки бяха изпратени от будна читателка на Haskovo.net, която е успяла да улови красивата птица, докато необезпокоявано търси храна в плитките води, буквално на метри от преминаващите автомобили и градския шум.

    Появата на този вид в рамките на града е истинска сензация, тъй като за разлика от популярния си бял събрат, черният щъркел е изключително потайна, плашлива и предпазлива птица. Обикновено той избира за свое местообитание девствени, гъсти гори, скалисти речни дефилета и закътани водоеми, далеч от човешка дейност и цивилизация. Видът е защитен от закона и е вписан в Червената книга на България като уязвим, което прави присъствието му в градска среда още по-необичайно. На кадрите ясно се виждат характерните белези на екземпляра – наситено черно оперение с красив метален блясък, съчетано с дълги червени крака и клюн.

    Според експерти подобни неочаквани посещения в градски зони се случват изключително рядко и се дължат най-вече на търсенето на храна. Черният щъркел се храни предимно с дребна риба, жаби и водни насекоми, а плитката река покрай булеварда очевидно е предложила лесен улов на потайната птица. Орнитолозите съветват гражданите, които имат късмета да зърнат редкия екземпляр, да не се опитват да го доближават или плашат, тъй като тези птици лесно се стресират и могат бързо да напуснат района. Засега обаче красивият черен силует остава сред най-коментираните и забавни гледки в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Жена и 13-годишната ѝ дъщеря пострадаха при катастрофа край Хасково
    Празничният концерт и церемонията по награждаването за 24 май ще бъде в зала „Дружба“
    Наркозависим на 32 години почина в жилището си на бул. „Васил Левски“ в Хасково
    Учител по химия и двама ученици от ФСГ-Хасково със специални награди от РУО
    Хванаха пиян шофьор и дрогирана зад волана
    Седем души са задържани с наркотици при акция в Хасковско
