Хванаха пиян шофьор и дрогирана зад волана

45-годишна жена е заловена да управлява автомобил след употреба на метамфетамин, а мъж е бил с 1,6 промила в издишания въздух, съобщиха от МВР-Хасково.

С полицейска мярка за задържане до 24 часа е бил 64-годишен мъж, засечен да управлява автомобил „Opel“ с 1,6 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е отказал да даде кръвна проба за изследване.

Униформените са установили и 45-годишна жена, която шофирала "Škoda“ след употреба на метамфетамин. По двата случая са образувани бързи производства.

Междувременно служители на РУ Свиленград са иззели голямо количество цигари без акцизен бандерол при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“.

На платното „вход за леки автомобили“ е бил проверен автомобил „Renault“ с турска регистрация, управляван от 70-годишен мъж от село Александрово. В колата са открити 3200 къса цигари без бандерол.

При друга проверка във „Volkswagen“ с немска регистрация, шофиран от 46-годишен мъж от Варна, митническите служители са намерили още 3800 къса безакцизни папироси.

Тютюневите изделия са иззети, а на двамата водачи са съставени актове.