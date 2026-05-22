Над 1400 зрелостници в Хасковско държат втора матура, най-предпочитан е английският

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит стартира днес в 26 училища на територията на Хасковска област. За сигурността и нормалното протичане на изпитния ден се грижат 214 квестори, като във всички зали е осигурено видеонаблюдение.

Общо 1511 дванадесетокласници в региона подадоха заявления за явяване на матура по предмет по избор или за придобиване на професионална квалификация в професионалните гимназии. От тях обаче 107 ученици не бяха допуснати до изпита. Така на чиновете днес се очаква да седнат 1404 зрелостници. Както и в предходни години, най-голям е интересът към английския език, който е избор на над 400 младежи. В същото време над 700 ученици полагат изпит в професионалните гимназии. Пример за това е ПГТ „Александър Паскалев“ в Хасково, където на изпит по професионална квалификация се явяват 76 зрелостници, сподели директорът на гимназията Лидия Падалова.

Припомняме, че първата задължителна матура по български език и литература се проведе на 20 май. Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат официално обявени до 11 юни. След тази дата, в рамките на тридневен срок, зрелостниците ще имат възможност да се запознаят с оценените си работи в училищата, където са държали изпитите. От Министерството на образованието и науката уточняват, че на този етап могат да се коригират единствено технически грешки. Запазва се и правото за явяване на допълнителен изпит по реда на ДЗИ за тези, които желаят по-висока оценка. Този нов резултат не променя вече вписаната оценка в дипломата за средно образование, но може да послужи успешно при кандидатстване във висше училище.