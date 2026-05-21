Джан Фикрет с титла и купа за най-добър боксьор на турнир в Косово

Хасковският боксьор Джан Фикрет спечели златен медал на международен турнир в Косово. Възпитаникът на БК „Хасково“ донесе една от петте титли за България.

18-годишният боксьор триумфира в категория до 80 килограма при младежите след победи над представители на Косово и Албания.

Възпитаникът на треньора Александър Калинов спечели първата си среща, отказвайки представителя на домакините във втори рунд. На финала, в битката за трофея, Джан се наложи с 5:0.

„В началото бях доста притеснен, защото за пръв път играя извън България. В първата си среща бях малко скован, но във втората се отпуснах, играта ми тръгна, успях да надиграя съперника и победих с 5:0“, коментира Джан Фикрет.

Той се прибра в Хасково не само със златен медал, но и с купа за най-добър боксьор на турнира.

„Тази купа е поставена на гардероба, като най-големия ми успех досега“, допълни хасковлията.

Той сподели още, че резултатите му са плод на труда му в залата. Предполага, че треньорите на националния отбор за младежи са забелязали това и затова е бил повикан в представителния ни тим за състезанието в Косово.

Хасковлията се надява с представянето си да получава повиквателни и за други състезания. За него предстои участие на републиканския шампионат, който е през следващия месец в Ботевград.

Колкото до турнира в Косово, останалите титли за България в отделните категории завоюваха Георги Гълъбов, Иван Христов, Ивайло Колев и Максим Кирилов. Сребърни медалисти станаха Антонио Дамянов, Октай Назифов и Константин Дамянов, а Джан Ахмедов се класира на трето място. С деветте си медала България се класира на първо място в генералното подреждане.