България и Турция координират мерки за облекчаване на летния трафик през границата

В заседателната зала на ГКПП Капъкуле се проведе работна среща между представители на българските и турските власти, посветена на подготовката за предстоящия летен сезон и очаквания интензивен трафик по границата между България и Турция.

От българска страна участие взеха областният управител на Област Хасково Тодор Иванов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Георги Александров, генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, както и представители на институции, ангажирани с граничния контрол.

Турската делегация беше водена от валията на Одрин Юнус Сезер. В срещата участваха още генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, директорът на областната дирекция на полицията Мухиттин Айхан, както и представители на митническите и административните служби.

Основен акцент в разговорите беше синхронизирането на действията между институциите от двете страни с цел по-бързо и спокойно преминаване през граничните пунктове по време на активния летен сезон.

Преди срещата в Турция областният управител Тодор Иванов е провел работна среща и с представители на институциите в Хасковска област, ангажирани с организацията на движението и пропускателния режим на ГКПП Капитан Андреево.

„С влизането в Шенген трафикът непрекъснато се увеличава, което налага процесът по оптимизация да продължи и от двете страни“, подчерта областният управител.

От турска страна също отчетоха подобрение в организацията и намаляване на времето за преминаване благодарение на добрата координация между службите на двата пункта.

Главен комисар Антон Златанов предложи провеждането на информационна кампания сред пътуващите към Турция по време на летните отпуски и празници, за да бъдат информирани за организацията и условията на преминаване през границата.

В края на срещата валията на Одрин Юнус Сезер заяви подкрепа за съвместните действия по гарантиране сигурността на външната граница на Европейския съюз и подчерта, че добрите резултати са плод на активното сътрудничество между България и Турция.

Източник: Haskovo.NET

Джан Фикрет с титла и купа за най-добър боксьор на турнир в Косово
преди 35 минути
