Осъдиха сръбски тираджия на 4 години и 8 месеца затвор за трафик на над 172 кг марихуана

Сърбин на 56 години е осъден ефективно на 4 години и 8 месеца затвор по обвинение за трафик на над 172 кг марихуана, съобщиха от Окръжния съд в Хасково. Наказанието ще бъде изтърпяно на на първоначален „общ“ режим. Мъжът от северозападната ни съседка е осъден и на глоба от 36 000 евро.

Присъдата е след одобрено споразумение между обвиняемия и прокуратурата. От наказанието ще бъде приспаднато времето, прекарано в следствения арест след задържането му под стража на 02.09. 2025 г. Ден по-рано сръбският гражданин е задържан на ГКПП Капитан Андреево. В камиона му "МАН" са открити общо 172, 242 кг марихуана. По случая има и неустановени засега помагач и подбудител.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.