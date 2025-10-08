Осъдиха Константин Вишински на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография

Константин Вишински е осъден на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография, съобщиха от Районния съд в Хасково. 47-годишният мъж е признат за виновен, че в периода от 21 септември 2019 г. до 18 ноември 2022 г. в Хасково е разпространявал чрез информационни технологии – дисковото пространство на три преносими компютъра до неограничен кръг потребители на интернет, посредством клиентски програми „uTorrent“ и „qbittorent“, общо 6 113 файла.

На тях имало порнографски материали – видеоклипове и снимки, за чието създаване са били използвани лица, ненавършили 18 години или изглеждащи като такива.

Вишински е осъден на година и половина лишаване от свобода и глоба в размер на 3 000 лева. Срокът на изтърпяването на присъдата се отлага за срок от 4 години. Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Хасково. Вишински е обявен за невинен по другото обвинение за незаконно държане на същите порнографски материали.

Константин Вишински беше арестуван на 18 ноември 2022 година след национална акция слещу разпорстаранението на детска порнография в Интернет. Тогава бяха арестувани общо 13 души в цялата страна. Акцията бе на Прокуратурата, Националната следствена служба и ГД „Борба с организираната престъпност“.