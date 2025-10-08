От х:

Осъдиха Константин Вишински на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография

    Константин Вишински е осъден на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография, съобщиха от Районния съд в Хасково. 47-годишният мъж е признат за виновен, че в периода от 21 септември 2019 г. до 18 ноември 2022 г. в Хасково е разпространявал чрез информационни технологии – дисковото пространство на три преносими компютъра до неограничен кръг потребители на интернет, посредством клиентски програми „uTorrent“ и „qbittorent“, общо 6 113 файла.

    На тях имало порнографски материали – видеоклипове и снимки, за чието създаване са били използвани лица, ненавършили 18 години или изглеждащи като такива. 

    Вишински е осъден на година и половина лишаване от свобода и глоба в размер на 3 000 лева. Срокът на изтърпяването на присъдата се отлага за срок от 4 години. Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд – Хасково. Вишински е обявен за невинен по другото обвинение за незаконно държане на същите порнографски материали. 

    Константин Вишински беше арестуван на 18 ноември 2022 година след национална акция слещу разпорстаранението на детска порнография в Интернет. Тогава бяха арестувани общо 13 души в цялата страна. Акцията  бе на Прокуратурата, Националната следствена служба и ГД „Борба с организираната престъпност“.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Фа
      Фантомас
      6 0
      12:17, 8 окт 2025
      И защо се крие,като му цитират имената!
      Отговор
    • 2
      12
      12тия
      6 0
      12:27, 8 окт 2025
      Кви са условни за подобно провинение ?! Ефективна присъда поне 10 години ,че да му раздухат гълъбарника на това подобие на човек ! И да го татуират на челото "ПЕДОФИЛ" !
      Отговор
    • 3
      Хи
      Химената
      1 0
      13:06, 8 окт 2025
      Този не е ли със спортния магазин ? Как се казваше магазина ?
      Отговор
