Хванаха трима мъртво пияни зад волана, двама след предизвикани от тях катастрофи

Трима водачи, шофирали след употреба на алкохол са заловени през денонощието, съобщават от полицията. В два от случаите пияните водачи са предизвикали катастрофи, които са само с материални щети и без пострадали хора. Количеството алкохол в кръвта на пияните шофьори е между 1,51 и 2,14 промила.

В Харманли след катастрофа е проверен мъж зад волана на "Сузуки“. На  пътя за с.Доситиево 39-годишният шофьор от село Момково блъснал „Ауди“, като навлязъл в лентата за насрещно движение.  Техническото средство на жителя на свиленградското село показала наличие на 2,14 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му по стартиралото бързо производство.

На пътя между ивайловградското село Славеево и Ивайловград е установен самокатастрофирал лек автомобил „Деу“. Той е шофиран от мъж от града на 60 години. Пред униформените е споделил, че след загуба на контрол е излязъл извън пътя. Униформените са го тествали, а пробата му отчела 1,52 промила. Отказал е кръвна проба.

В ареста в Димитровград е 42-годишен, управлявал „Фолксваген“. Скалата на дрегера отчела 1,81 промила. 

Осъдиха Константин Вишински на 18 месеца условно за разпространение на детска порнография
преди 19 минути
Пострадалият от катастрофата в Димитровград е без опасност за живота
преди 1 час
55-годишен дилър заряза кола с наркотици, заловиха го след преследване
преди 1 час
Облачно през деня, вечерта ще вали обилно
преди 3 часа
Откриха над 20 000 стоки менте в камион
преди 20 часа
В кв. „Болярово“ се жалват от пропаднал асфалт и неработещи отводнителни шахти
преди 23 часа

