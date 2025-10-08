Хванаха трима мъртво пияни зад волана, двама след предизвикани от тях катастрофи

Трима водачи, шофирали след употреба на алкохол са заловени през денонощието, съобщават от полицията. В два от случаите пияните водачи са предизвикали катастрофи, които са само с материални щети и без пострадали хора. Количеството алкохол в кръвта на пияните шофьори е между 1,51 и 2,14 промила.

В Харманли след катастрофа е проверен мъж зад волана на "Сузуки“. На пътя за с.Доситиево 39-годишният шофьор от село Момково блъснал „Ауди“, като навлязъл в лентата за насрещно движение. Техническото средство на жителя на свиленградското село показала наличие на 2,14 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му по стартиралото бързо производство.

На пътя между ивайловградското село Славеево и Ивайловград е установен самокатастрофирал лек автомобил „Деу“. Той е шофиран от мъж от града на 60 години. Пред униформените е споделил, че след загуба на контрол е излязъл извън пътя. Униформените са го тествали, а пробата му отчела 1,52 промила. Отказал е кръвна проба.

В ареста в Димитровград е 42-годишен, управлявал „Фолксваген“. Скалата на дрегера отчела 1,81 промила.